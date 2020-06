Cittadella, distorsione collaterale del ginocchio per Ghiringhelli

Vittoria in agrodolce per il Cittadella: Luca Ghirighelli è uscito al 21' del primo tempo per una distorsione al collaterale del ginocchio. Al momento non ci sono ulteriori indicazioni, il club vuole attendere almeno 24 ore per poter effettuare gli esami strumentali. A confermarlo è stato il tecnico Venturato al termine della sfida con il Livorno.