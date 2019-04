Cittadella, ds Marchetti: "Possiamo giocarci le nostre carte per i play off"

Fonte: Tuttosalernitana.com

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti è intervenuto telefonicamente durante la trasmissione "TuttoGranata" in onda ogni giovedì su Radio MPA dichiarando quanto segue: "Sarà sicuramente una partita molto importante per entrambe le squadre. La Salernitana ha attraversato un momento non semplice e ha necessità di fare punti, noi siamo più sereni perchè abbiamo mantenuto la categoria e ora possiamo giocarci le nostre carte per i play off in un ambiente che ci aiuta molto. Non so perchè i granata non siano riusciti a stazionare nelle zone alte della classifica, a mio avviso il direttore sportivo Angelo Fabiani ha svolto un buon lavoro mettendo a disposizione dell'allenatore una rosa valida. Ho avuto, in passato, Milan Djuric e Lamin Jallow e furono determinanti con gol e giocate importanti, la mia squadra dovrà stare attenta a questa coppia d'attacco".

Marchetti prosegue parlando del miracolo Cittadella: "Ogni anno cerchiamo di integrare la rosa con calciatori giovani che andiamo a prendere anche nelle categorie inferiori, a questi livelli l'organizzazione e la programmazione rivestono un ruolo fondamentale. Abbiamo già individuato alcuni elementi per la prossima stagione, ma naturalmente siamo concentrati sul presente e su questo finale di campionato. Il mio futuro? Non so quello che succederà, è ancora prematuro fare ogni tipo di discorso". Infine ancora sulla gara dell'Arechi: "Mancherà Finotto che, purtroppo, ha subito un infortunio muscolare e resterà fuori per un mesetto. Per il resto stanno tutti abbastanza bene e non dovrebbero esserci ulteriori defezioni. Scenderemo in campo per la fare la solita partita a cospetto di un avversario che rispettiamo".