Cittadella-Empoli 2-2, le pagelle: che impatto Gargiulo e Olivieri. Brignoli, che errore

Cittadella-Empoli 2-2

Marcatori: 30' Benedetti, 69' Mancuso, 72' Olivieri, 91' Gargiulo

CITTADELLA

Maniero 6 - Non ha colpe sui gol, un paio di buoni interventi.

Cassandro 6 - Partita sufficiente con un apporto costante in entrambe le fasi di gioco.

Perticone 6 - Non commette grandi sbavature. Gioca d'esperienza.

Adorni 6 - Se la cava bene contro Mancuso limitandolo spesso.

Benedetti 6,5- Buona partita a sinistra. Cross interessanti e un gol su punizione con l'aiuto del portiere empolese Brignoli.

Proia 6,5 - Sempre in avanti, diverse occasioni non sfruttate ma spina nel fianco della difesa toscana.

Pavan 6 - Buona regia. Esce stanchissimo. (dall'85' Gargiulo 6,5- Tocca un pallone che vale il gol del pareggio)

Branca 6 - Bene nel primo tempo, nella ripresa cala ed è sfortunato protagonista sul rigore concesso all'Empoli. (dall'85' Iori s.v.)

D'Urso 5,5 - Qualche acciaccio fisico lo limita. Non la sua miglior partita. (dal 68' Rosafio 6 - Una splendida punizione al 94' si stampa sulla traversa. Poteva finire in trionfo).

Cissè 5 - In avanti combina poco. Si impegna ma non basta. (dal 63' Ogunseye 5,5 - Entra ma non incide. Utile però nel finale)

Tsadjout 5 - Poco servito e poco presente in avanti. (dal 63' Tavernelli 5,5 - Come Ogunseye. Non si distingue per cose importanti ma porta bene a Venturato).

EMPOLI

Brignoli 5 - Papera incomprensibile quella sul vantaggio del Cittadella. Poi si riprende bene, per fortuna sua e dell'Empoli.

Fiamozzi 5,5 - Non spinge come al solito e in fase difensiva soffre, soprattutto nel primo tempo.

Romagnoli 5,5 - Espulso nel finale per fermare Proia. Sul pari di Gargiulo doveva essere più attento.

Nikolaou 5,5 - Una grande squadra non può concedere il gol del pari al 91'. Lui distratto insieme ai compagni di reparto.

Terzic 6- Meno cavalcate del solito ma va vicino al gol anche con un bel destro. Sta crescendo.

Haas 5 - Tanti errori, non trova mai la continuità di gioco.

Stulac 6 - Primo tempo non al meglio, nella ripresa sale in cattedra. Sempre pericoloso con il suo destro.

Bandinelli 6 - Davvero tanta corsa e sacrificio. Esce con i crampi. (dal 90' Zurkowski s.v.)

Bajrami 6 - Un paio di occasioni che non sfrutta. Deve crescere come collante tra centrocampo e attacco. (dal 63' Ricci 6,5 - Entra e dà nuova verve alla manovra toscana).

Mancuso 6 - Non la sua miglior partita ma poi realizza il pari provvisorio su rigore e propizia il 2-1 di Olivieri.

Matos 5 - Non si accende mai. Esce senza rimpianti. (dal 63' Olivieri 6,5 - Entra a mille. Un gol e tanta grinta. Merita più spazio).