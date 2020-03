Cittadella, Gabrielli: "Noi presidenti adesso pensiamo più alle aziende che al calcio"

Dalle colonne de Il Gazzettino - ed. Padova, è intervenuto il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli: "Il calcio giocato, seppur importante per tutti, è un impegno che al momento passa in secondo piano. Stiamo infatti affrontando problematiche più urgenti, che riguardano la salute delle persone. Credo poi che l'attenzione di tutti i presidenti dei club, così come la mia, siano ora in gran parte rivolte alle attività aziendali più che alle società sportive. Rapporti con la dirigenza? Ci sentiamo regolarmente tra di noi, con Marchetti e la direzione della società. Siamo tutti in una fase di attesa, aspettando l'evolversi della situazione nel mondo dello sport. C'è tanta incertezza, nello sport come nella vita civile".