Luca Ghiringhelli, difensore del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni dai microfoni di TeleChiara. Ecco quanto evidenziato da Il Gazzettino: "La sconfitta col Benevento? Non siamo contenti del risultato. Nonostante questo, abbiamo tenuto testa a un avversario forte come lo è il Benevento, oltretutto in casa sua. Abbiamo avuto le occasioni per far male alla squadra di Bucchi, e questo ci deve restituire la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Fuori dai playoff? Anche quando le cose andavano meglio di adesso, si pensava partita dopo partita. Stiamo lavorando bene nonostante i risultati non ci stiano gratificando. Speriamo di tornare a fare punti il prima possibile".