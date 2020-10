Cittadella, Gorini: "Primo rigore per il Monza inesistente"

Il vice allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, ha parlato a fine gara dopo il match perso contro il Monza. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal: "Di solito non parlo di arbitri, ma oggi ci è stato dato un rigore contro che non c’era. Mercoledì c’era un gol dentro di due metri, oggi invece di prendere il braccio nostro ha preso un giocatore del Monza. Sul rigore ho parlato col quarto uomo, la sensazione è che l’arbitro non fosse in buona posizione e che lo abbia concesso perché il Monza ha protestato. Le partite sono così equilibrate che gli episodi fanno la differenza. Nel primo tempo abbiamo speso molto, abbiamo dato pressione e fatto le cose giuste. Loro hanno giocatori di grande qualità, se lasci loro spazio ci sta che possano farci male. Credo che alla fine avremmo meritato il pareggio".