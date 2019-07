Il Cittadella in questa prima fase di mercato sta rifacendo il look all'attacco. Dopo gli arrivi di Celar dalla Roma e De Marchi dall'Imolese infatti il club veneto starebbe chiudendo con la Sampdoria per Giacomo Vrioni, classe '98, lo scorso anno in forza al Venezia. Lo riporta Trivenetogoal.it spiegando che a questo punto Stefano Scappini potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane.