Cittadella, Iori: "Non tutti gli eroi indossano una maschera.. ma di sicuro una mascherina"

In epoca Coronavirus, come è noto, il centrocampista del Cittadella Manuel Iori ha dato vita, parafrasando la nota serie Netflix La Casa de Papel (La Casa di Carta), a La Casa de Manuel, una sorta di rubrica social che il giocatore, con l'ex compagno Manuel Pascali, cura per tenere compagnia ai tifosi.

Ieri, un particolare messaggio ricevuto, da due infermiere.

Che sono state così ringraziate dai due calciatori:

"Il nostro GOLDEN BUZZER

Questo video me l'ha mandato il mio angelo custode Romina Infante, insieme alla sua amica e collega Francesca Florian!! Loro sono due infermiere che turnano nel reparto covid19 dell'ospedale di Bassano!! L'hanno fatto per "partecipare" alla Corrida della @_lacasademanuel ,

Non potevano essere presenti ieri sera, proprio perché impegnate nel salvare vite!!!

Io e Manuel Pascali non potevamo non pubblicarlo!! Io vi dico solo GRAZIE!!! Un GRAZIE gigantesco, che credo sia il pensiero anche di molte altre persone !! Voi meritate il GOLDEN BUZZER!! Non tutti gli eroi indossano una maschera.. MA DI SICURO UNA MASCHERINA! ❤️❤️❤️".