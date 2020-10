Cittadella, Kastrati: "Dopo quanto vissuto a Trapani mi sento veramente fortunato ad essere qui"

Dopo l'ufficialità del suo arrivo al Cittadella vidimata nella giornata di ieri, oggi Elhan Kastrati, portiere albanese classe 1997, ha rilasciato la prima intervista da giocatore del club veneto attraverso le colonne del Corriere del Veneto: "Aspettavamo l’esito del tampone, l’accordo era già fatto anche prima e adesso finalmente c’è l’ufficialità. Sono veramente molto fortunato perché questa è una grande occasione per me. Dopo quello che ci è accaduto a Trapani arrivare in una società sana come il Cittadella mi regala tante sicurezze. Non sono abituato a partire favorito per una maglia, sono consapevole di dover dare il massimo e spero di giocare più partite possibile. La concorrenza è positiva e può essere da stimolo per entrambi e anche per questo sono molto contento. È presto per dire dove potremo arrivare, ma sono molto fiducioso".