Cittadella, Kastrati: "Via da Pescara per trovare spazio. Non capisco la crisi del Delfino"

vedi letture

Elhan Kastrati, portiere albanese del Cittadella, è l’ex di turno per la sfida della prossima giornata di Serie B contro il Pescara. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a PescaraSport24: “A Pescara sono cresciuto dal punto di vista umano e professionale. Mi sono sempre trovato bene con tutti, ma ho scelto di andare via per cercare di trovare spazio e continuità. Giocarsi il posto con un portiere come Fiorillo era difficile. La crisi del Pescara? Sinceramente non so perché sia ultimo. Ogni anno il club lancia giovani molto interessanti e desiderosi di mostrare le proprie qualità. Chiaramente se le cose vanno male anche loro fanno molta fatica ad esprimersi perché non sono abituati ad avere pressioni. Chi toglierei al Pescara? Fiorillo e Memushaj. Sono giocatori importanti, navigati e abituati a certi palcoscenici”.