Cittadella, lesione al legamento collaterale mediale sinistro per Ghiringhelli

Il Cittadella con un comunicato sui propri canali ufficiali ha annunciato l’esito degli esami a cui si è sottoposto il difensore Luca Ghiringhelli dopo l’infortunio subito contro il Livorno. Il calciatore ha riportato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Gli accertamenti di ieri sera hanno evidenziato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro per #Ghiringhelli, uscito anzitempo a Livorno. Via subito alla riabilitazione per cercare di esserci al rush finale, forza Luca, non si molla!👊🏻💪🏻#ForzaCitta pic.twitter.com/hw4omilG65

