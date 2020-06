Cittadella, Marchetti: "Ci giocheremo la A fino alla fine. Livorno? Avremo tutto da perdere"

Lunga intervista alle colonne del Corriere del Veneto per il dg del Cittadella Stefano Marchetti. Il dirigenti dei veneti ha affrontato sia il capitolo scadenze che quello legato al match della ripresa della Serie B contro il Livorno: "Abbiamo opzioni che possiamo esercitare entro il 30 giugno - spiega in relazione ai contratti -, prima dobbiamo attendere un pronunciamento di Fifa e Figc che potrebbe essere imminente. Aspettiamo questo passaggio, poi vedremo il da farsi. Livorno? Avremo tutto da perdere e poco da guadagnare perché tutti si aspettano una nostra vittoria. Invece bisogna considerare che il Livorno tenterà il tutto per tutto, ha una classifica negativa e per uscire dalla zona retrocessione dovrà per forza vincere le prime partite".

Chiosa finale sul sogno Serie A del Cittadella, sfiorato lo scorso anno e poi perso solo in finale: "Un risultato diverso contro il Pordenone avrebbe fatto assumere alla classifica un altro aspetto. Adesso tocca a noi dare tutto in queste dieci partite, poi alla fine tireremo le somme. Ma la voglia di giocarcela c’è tutta".