Cittadella, Marchetti: "Vicenza? Qualche contatto c'è stato ma è presto"

Stefano Marchetti nel mirino del Vicenza per la prossima stagione? Una indiscrezione a cui ha risposto lo stesso uomo mercato del Cittadella dalle pagine de Il Giornale di Vicenza: "Non è una questione di categoria, Vicenza è una piazza affascinante che è difficile ignorare anche se rimanesse in Lega Pro. Ho Vicenza nel cuore per quello che ha rappresentato nel calcio italiano, non si può rimanere indifferenti al blasone, alla città, allo stadio Menti e ad un tifo meraviglioso. Qualche contatto c’è stato, è vero, ma adesso è troppo presto per poter dire qualcosa e soprattutto qui a Cittadella io sto bene. Diciamo che non dipende solo da me, ci sono tante condizioni che si devono verificare, e poi non è il momento. Sia noi che il Vicenza saremo impegnati nei playoff. Di certo non è una questione di soldi, nel senso che non ne abbiamo mai parlato, e in ogni caso non è l’aspetto decisivo che mi farebbe decidere in un senso o nell’altro. Lo ripeto, certe scelte dipendono da tanti fattori".