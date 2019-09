© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dall'emittente OttoChannel, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha analizzato la partita vinta oggi pomeriggio sul campo della Juve Stabia che proietta i granata in zona playoff: "Era importante dare continuità alla vittoria contro il Pescara, non è semplice giocare con questo caldo: ricordiamo che siamo alla terza gara in una settimana e i ragazzi sono stati bravi. Non è stata la nostra miglior partita, in generale non un grandissimo spettacolo. Tuttavia abbiamo saputo soffrire, siamo stati ordinati e non abbiamo permesso all'avversario di rendersi pericoloso dopo aver trovato il vantaggio. Diaw? Siamo felici di averlo a disposizione, sta lavorando benissimo insieme a tutti i compagni di squadra. Siamo un gruppo forte, che ha provato a mettere da parte le difficoltà iniziali. Non dobbiamo prefiggerci obiettivi: vedremo strada facendo dove possiamo arrivare, la continuità in questa categoria è fondamentale".