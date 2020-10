Cittadella-Pordenone 2-0, le pagelle: Benedetti e Gargiulo i migliori, male Diaw

Cittadella-Pordenone 2-0

Marcatori:45' Gargiulo, 54' Tavernelli

CITTADELLA

Maniero 6 - Partita attenta anche se non deve compiere troppi interventi.

Cassandro 6 - Partita onesta. Meglio in fase difensiva che offensiva.

Perticone 6,5 - Mette la museruola a Diaw per tutto il match.

Camigliano 6,5 - Partita attenta e precisa.

Benedetti 7 - Lotta e corre senza sosta. Sfiora il gol con una splendida punizione.

Proia 6,5 - Ha voglia e capacità. Ottima partita di sostanza. (dal 69' Pavan 6 - Ingresso di sostanza)

Iori 6,5 - Uomo ovunque. Molti falli ma tutti spesi benissimo.

Gargiulo 7 - Un gol fatto, uno sfiorato e in mezzo tanta corsa. (dal 93' Mastrantonio s.v.)

D'Urso 6 - Partita tutta sostanza. Diversi spunti interessanti. (dal 79' Vita s.v.. )

Tavernelli 6,5 - Un grande gol e impegno costante. (dal 79' Rosafio 6 -Sfiora il gol con un sinistro splendido di poco a lato).

Ogunseye 6 - Tanto lavoro sporco e grande utilità per la squadra.. (dal 68' Cissè 6. - Entra bene nel match)

PORDENONE

Perisan 6,5 - Una parata stupenda e altre più semplici. Non ha colpe sui gol.

Vogliacco 5,5 - Non spinge e non è sempre perfetto nemmeno in fase difensiva.

Camporese 5,5 - Qualche amnesia. Fatica fisicamente contro Ogunseye.

Barison 5,5 - Come il compagno, fatica nel duello con l'attacco del Cittadella.

Falasco 6 - Diversi cross interessanti non sfruttati dai compagni.

Misuraca 5 - Si fa sovrastare da Gargiuglo sul primo gol. (dal 61' Magnino 5,5 - Non inverte l'inerzia della partita)

Calò 6 - Prova a fare gioco. Sempre pericoloso con i suoi calci piazzati. (dall'83' Pasa s.v.)

Rossetti 5 - L'impegno non manca, ma non entra in partita. (dal 46' Scavone 5 -Prestazione sulla falsariga del compagno).

Ciurria 5,5 - Un bel sinistro sventato da Maniero e poco altro. (dall'86' Zammarini s.v.)

Diaw 5 - Sbaglia la partita. Sembra partire bene ma poi si spegne. Un po' di emozione davanti al suo ex pubblico.

Musiolik 6 - Un gol annullato e tanta presenza fisica in area avversaria. (dal 60' Butic 5 - Impalpabile )