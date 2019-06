Cittadella, Schenetti verso l'addio: tre club sulle sue tracce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro del trequartista Andrea Schenetti sarà quasi certamente lontano dal Cittadella nonostante un contratto fino al 2020. Il calciatore ha infatti rifiutato il rinnovo proposto dal club veneto e ora si sta guardando attorno alla ricerca di una nuova avventura. Come riporta Trivenetogoal.it su Schenetti si stanno muovendo la Cremonese in Serie B, Bari e Monza in Serie C, ma lo scoglio più duro da superare è la richiesta del Cittadella che vorrebbe 700mila euro per il cartellino del trequartista.