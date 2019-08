Cittadella-Spezia, i convocati di Italiano: out Acampora, Mastinu e Bidaoui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio in trasferta per lo Spezia di mister Italiano, pronto al suo esordio in B in quel di Cittadella. Per questa prima di campionato, che si giocherà domani al "Tombolato", il tecnico dovrà fare a meno degli infortunati Acampora, Mastinu e Bidaoui.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Barone, Krapikas, Scuffet

Difensori: Bastoni, Capradossi, Erlic, Ferrer, Marchizza, Ramos, Terzi, Vignali

Centrocampisti: Awua, Bartolomei, Benedetti, Maggiore, Mora, M. Ricci

Attaccanti: Buffong, Delano, Galabinov, Gyasi, Gudjohnsen, F. Ricci