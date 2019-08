Cittadella-Spezia, le formazioni ufficiali: le scelte di Venturato e Italiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 21 il Cittadella ospiterà lo Spezia per la prima gara di campionato in Serie B. I padroni di casa scenderà in campo con Panico e Diaw mentre gli ospiti rispondono con Gyasi e Galabinov.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CITTADELLA: Paleari, Ghiringhelli, Drudi, Adorini, Benedetti, Vita, Iori, Branca, Gargiulo, Panico, Diaw.

SPEZIA: Krapikas, Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos, M.Ricci, Bartolomei, Mora, F.Ricci, Gyasi, Galabinov.