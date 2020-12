Cittadella, Ventura: "A Salerno sarà importante saper interpretare la gara". I convocati

Vigilia di gara in casa Cittadella, con la trasferta di Salerno sempre più vicina. Di questo, come riferisce triventogoal.it, ne ha parlato in conferenza stampa mister Roberto Venturato: "La Salernitana ha una rosa di grande qualità e capacità, la squadra è stata costruita con l’obiettivo di puntare al vertice, non sono sorpreso che sia prima. Gioca in modo molto diverso rispetto al Pisa, ha grandi capacità di ripartire e ha giocatori che si adattano particolarmente a questo tipo di gioco. Dobbiamo cercare di esaltare le nostre qualità e avere quell’attenzione e quella concentrazione che diventano determinanti sulle palle sporche, in cui la Salernitana è maestra nel ripartire. Ho notato che c’è una squadra che ha grande intensità e partecipazione. Dobbiamo essere molto bravi a saperla interpretare al meglio. La Salernitana cerca di mantenere compattezza e di trovare spazi, ha un allenatore di grande esperienza che ha dimostrato negli anni di saper vincere".

Sui suoi: "Di settimana in settimana continuiamo a lavorare sulla crescita del gruppo e anche per quanto riguarda l’attacco. Alcuni principi sono stati assimilati, adesso bisogna che vengano espresse le qualità individuali. La cosa fondamentale è che giochiamo le partite con intensità, partecipazione e concentrazione giusta, in questo campionato quando si regalano gol o addirittura un tempo come a Pescara, sicuramente si paga. A Cosenza avremmo dovuto fare qualcosa in più, ma per quanto fatto sinora la classifica direi che è corretta”.

E' sta poi diramata la lista dei convocati. Come ha aggiunto l'allenatore, "Vita ha preso una botta, ha provato l’altro giorno, ma ha ancora fastidi al ginocchio sui cambi di direzione. Non è a disposizione. Ha avuto un piccolo problema Rosafio, gli gira un po’ la testa, valuteremo cosa fare": il calciatore è alla fine rimasto in Veneto. Tornano però a disposizione Branca e Cassandro.

Ecco i 22 che partiranno alla volta della Campania:

PORTIERI: Kastrati, Maniero

DIFENSORI: Adorni, Benedetti, Camigliano, Cassandro, Donnarumma, Frare, Ghiringhelli, Perticone

CENTROCAMPISTI: Awua, Branca, D'Urso, Gargiulo, Iori, Mastrantonio, Pavan, Proia

ATTACCANTI: Cissè, Ogunseye, Tavernelli, Tsadjout.