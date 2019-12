Cittadella, Venturato avverte: "Salernitana costruita per primeggiare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Salernitana soffermandosi anche sulle fatiche di Coppa Italia: “Abbiamo una nostra identità, cercheremo di crescere e fare le partite, abbiamo avuto due gare difficili contro Crotone e Fiorentina. La differenza di categoria coi viola a volte si è sentita, ma abbiamo creato anche noi occasioni e avremmo potuto fare qualcosa di più. Mi piacerebbe che non accettassimo le sconfitte anche contro squadre di livello superiore, cercando di fare risultato. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - La Salernitana è una squadra che punta a primeggiare e arrivare in alto, mentre noi dovremo avere la capacità di alzare l’asticella mantenendo la nostra identità. La presenza sottoporta si può allenare anche perché ci sono margini di crescita”