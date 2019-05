© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria sul campo dello Spezia nel turno preliminare dei playoff di Serie B, per il Cittadella arriva il duplice duello in semifinale contro il Benevento. Il primo appuntamento è fissato per domani al 'Tombolato' e il tecnico dei veneti Roberto Venturato ha così analizzato il match in conferenza stampa (fonte TrivenetoGoal.it): "Un po’ di stanchezza alla fine è normale dopo La Spezia, adesso per noi c’è una partita importante, ma non ho visto tanti giocatori coi crampi. Benedetti ha preso una botta, Ghirighelli ha subito un colpo in un contrasto duro, ma nonostante questo finale di stagione la squadra resta in una buona condizione. Sono partite in cui conta molto la testa, prima ancora della componente atletica. Partite che si giocano in questo momento dell’anno e con questa importanza, dal punto di vista nervoso portano via qualcosa, ma già a Palermo ho visto la tensione giusta, sul campo i ragazzi non si sono espressi al meglio ma abbiamo reagito bene alle difficoltà. Arriviamo per il secondo anno consecutivo alla semifinale, è una conferma e allo stesso tempo un passo in avanti importante. Il Benevento é favorito, ma noi ci proveremo".