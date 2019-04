Cittadella, Venturato: "Dobbiamo trovare continuità per stare nei play off"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato alla viglia della sfida contro la Salernitana facendo il punto sugli infortunati: “Perdiamo Finotto e dispiace perché stava facendo bene, ma la rosa è all’altezza e seppur non ci siano giocatori con le sue caratteristiche vedrò chi fra Scappini, Diaw e Panico far giocare. La Salernitana ha una serie di giocatori di qualità, veloci, rapidi e tecnici, Mazzarini e Anderson soprattutto, poi ci sono Calaiò e Djuric che in categoria sono giocatori di livello. Per loro sarà una partita importante ed è fondamentale mantenere il coinvolgimento di tutta la rosa per affrontare le ultime giornate. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - La cosa più difficile adesso è non guardare i risultati delle altre, noi dobbiamo riuscire a dare quella continuità che serve per fare un salto di qualità ed essere saldamente all’interno dei play off”.