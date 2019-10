Cittadella, Venturato: "Domani capiremo se siamo sulla strada giusta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della trasferta di Cremona il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione: “D’Urso è pienamente a disposizione, nella sua carriera ha quasi sempre fatto la mezzala e quello è il suo ruolo. Rizzo non è convocato, sta recuperando la condizione, ma in questo momento ho preferito lasciarlo a casa, mentre Frare, De Marchi e Gargiulo sono infortunati. La squadra si sta allenando con l’atteggiamento giusto, qualche dubbio me lo terrò fino a domani. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - La Cremonese sulla carta può puntare alla promozione, ha una rosa completa in ogni reparto e tante certezze. Il passato non conta, bisogna guardare avanti e domani capiremo se siamo sulla strada corretta e a che punto siamo del nostro cammino”.