Cittadella, Venturato: "Gara difficile, le motivazioni non mancano"

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Carpi, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa: “Non ci sarà Mora, che difficilmente potrà recuperare. Con lui dovremo fare a meno di Frare, Benedetti e di De Marchi, mentre Camigliano ha recuperato. Credo che con il Carpi sarà una partita difficile, loro fino all’anno scorso facevano la nostra categoria e hanno fatto anni bellissimi in Serie B. Le motivazioni non mancheranno a nessuna delle due. Il campionato comincia troppo presto? Queste sono le date e dobbiamo accettarlo, credo però che sia un po’ presto cominciare ad agosto. Sarà sempre il campo a decidere chi merita di più, ho un gruppo che risponde bene e con grande disponibilità. Domani ci mancherà anche Iori, che sarà squalificato. Credo che nella rosa non esista un giocatore come lui, ma che quella di domani possa essere una grande opportunità per potersi preparare al campionato, quando servirà l’aiuto e il contributo di tutti per raggiungere grandi risultati. Abbiamo preso Pavan proprio per fare quel ruolo, Branca lo scorso anno quando c’è stato bisogno lo ha fatto e ci sono anche altri giocatori della rosa che possono essere schierati come vertice basso davanti alla difesa. Toccherà a noi trovare gli equilibri giusti per rendere al meglio”, le sue parole riprese da TuttoB.com.