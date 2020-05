Cittadella, Venturato: "Grande applauso ai miei ragazzi. Professionisti anche in quarantena"

Anche in Serie B sono stati concessi gli allenamenti individuali per i calciatori e per i tecnici della cadetteria si può iniziare a capire come uscire da questo momento difficile. Ospite di Rigorosamente Cittadella, Roberto Venturato, tecnico del club veneto, ha raccontato il suo isolamento domiciliare e la voglia di tornare in campo: “Siamo in casa da due mesi in città a Cremona e nella zona fra Piacenza, Bergamo e Brescia si sono create situazioni particolarmente tragiche che mi hanno colpito molto. Ho avuto parecchie persone che sono venute a mancare che conoscevo molto bene”.

Sulla ripresa l’allenatore del Citta ha spiegato: “Stiamo valutando se far riprendere gli allenamenti individuali a gruppetti, due o tre alla volta spostandosi da casa al campo del Tombolato. Devo fare un applauso forte a tutta la squadra, perché da quello che percepisco dai dati credo che i ragazzi abbiano fatto il massimo per mantenersi in forma, faccio un grande applauso a un gruppo di professionisti che ha dimostrato ancora una volta quanto tenga al proprio mestiere e a dimostrare il proprio valore”