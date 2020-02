vedi letture

Cittadella, Venturato: "Grande prestazione, ora è importante la continuità"

Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, ha così commentato, ai microfoni di ViviCentro.it, il netto successo per 3-0 ai danni della Juve Stabia: "Abbiamo fatto una grande prestazione, i nostri avversari sono venuti qui per giocarsela. C'è voglia di restare tra le prime della classifica, adesso è importante trovare continuità per centrare i playoff. Dobbiamo pensare gara dopo gara; Diaw? Qui ha trovato l'ambiente giusto per esplodere e per mostrare tutto il suo talento".