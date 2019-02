Cittadella, Venturato: "Iori fuori a Cosenza? Credo nel gruppo"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Dalle colonne di TrivenetoGoal.it arrivano le parole di Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, alla vigilia del match contro lo Spezia: “Non recuperiamo né Ghiringhelli né Drudi, mentre Branca è squalificato. Parodi è un giocatore che si è inserito abbastanza bene nel gruppo, adesso vedremo questo pomeriggio e domattina cosa decidere. Lo Spezia ha sicurezza e convinzioni, è una partita difficile da affrontare e interpretare. Un po’ di dubbi li ho, valuterò all’ultimo. Cancellotti ha fatto bene, Parodi ha fatto bene, domani vedrò chi dei due può scendere in campo perché Parodi può giocare su entrambe le fasce. Non è semplice fare un calcio sempre propositivo, ma noi vogliamo farlo. Giochiamo contro una delle avversarie più forti del campionato, dobbiamo fare qualcosa in più di quanto fatto negli ultimi due mesi. A Cosenza abbiamo sbagliato qualcosa e probabilmente ho sbagliato qualcosa anch’io. A fare la differenza potrebbe essere la capacità della squadra di fare la differenza. La sfida di domani può darci uno slancio diverso. Lo Spezia è una squadra completa, che sa chiudersi in tutte le situazione e che sa ripartire quando serve. In questo momento hanno raggiunto convinzione e consapevolezza dei propri mezzi. Nella mia testa e nella testa di ognuno dei giocatori c’è la voglia di crescere e confermarsi, ma se non si fa qualcosa di diverso non potremo compiere il salto di qualità che cerchiamo. Bisogna saper cogliere ogni occasione. Iori è un giocatore importante, ma nella partita precedente Pasa ha dimostrato personalità e capacità, dobbiamo essere bravi a capire che Iori non è mai stato messo in dubbio, ma è altrettanto utile e necessario far diventare bravi altri giocatori all’interno del gruppo. Mancano quindici partite al termine della stagione e tutti sono fondamentali. Iori ha personalità, capacità ed esperienza, ma credo che ci siano calciatori all’interno di questo gruppo che sono altrettanto bravi e capaci di fare cose importanti. Credo fermamente nel gruppo nel suo insieme, non nel singolo giocatore e tutti devono cercare di esprimersi al meglio, da Iori a Maniero. Se questo accade, possiamo crescere, altrimenti non saremo squadra e non ci sarà quel miglioramento che ci aspettavamo. Tutti vanno coinvolti, vogliamo essere squadra e che sa sviluppare le qualità individuali di ognuno di noi”