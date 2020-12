Cittadella, Venturato: "Negato un rigore netto, era più giusto il pareggio"

vedi letture

Sconfitta nel finale per il Cittadella di Venturato che cade all'Arechi contro la Salernitana al termine di una gara tiratissima. Amarezza, a fine gara, nelle parole del tecnico dei veneti, che invoca anche un rigore negato ai suoi uomini. Queste le sue dichiarazioni in conferenza riprese da TuttoSalernitana.com: "Abbiamo fatto qualcosa in più noi: c’era anche un rigore non dato per fallo di mano di Gyomber, abbiamo avuto anche un’occasione per Gargiulo, ma abbiamo concesso poco alla Salernitana. Credo che il calcio di rigore fosse netto, quando uno prende la palla con mano… se ci fosse stato il Var oggi saremmo andati in vantaggio noi, abbiamo avuto molte più occasioni, siamo sempre stati dentro la metà campo avversaria e non abbiamo concesso nulla a loro. Ma soprattutto non abbiamo rischiato niente, abbiamo solo commesso una grave ingenuità sul gol con Gargiulo che ha lasciato libero spazio a Bogdan che ha segnato. Mi dispiace per i ragazzi perché abbiamo fatto una prestazione importante, per quello che abbiamo fatto oggi meritavamo di più. La Salernitana è una squadra che ha compattezza di gruppo e in campo e questo è un valore importante in un campionato lungo e difficile come quello che affrontiamo, può competere per giocarsi anche la serie A diretta. Non mi pare che la Salernitana abbia strameritato la vittoria, il pari era più giusto. Dobbiamo migliorare in attacco, avere la capacità di fare gol con continuità ed essere essenziali in determinate partite, la concretezza oggi era assolutamente importante".