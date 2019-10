Cittadella, Venturato: "Preso tre gol su errori nostri. Non c'è stato crollo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta per mano del Cosenza ha lasciato l'amaro in bocca in casa Cittadella, dopo un primo tempo in cui i granata avevano tenuto il pallino del gioco. Queste le parole di mister Venturato al termine della gara, raccolte da Trivenetogoal.it:

"Non ho visto grandi differenze e non c’è stato alcun crollo. Non posso pensare che nel primo tempo sia andato tutto bene e nel secondo tempo tutto male solo per il risultato. Degli arbitri non parlo quest’anno, abbiamo preso tre gol su tre errori nostri. In queste situazioni dobbiamo saper crescere sotto alcuni aspetti. La lettura della partita dev’essere complessiva. Gli errori in queste categorie si pagano".