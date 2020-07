Cittadella, Venturato: "Siamo stati superficiali, gare ravvicinate hanno inciso"

Secondo ko di fila per il Cittadella di Venturato, che crolla 4-1 all'Arechi contro la Salernitana e, con ogni probabilità, dice addio alle chance di promozione diretta. A fine gara il tecnico dei veneti ha commentato così la gara: "Sicuramente quando si commettono grosse ingenuità, come quelle di stasera, si favorisce l'avversario. Stiamo vivendo un momento delicato, dove la nostra testa non funziona. Non abbiamo messo in campo lo spirito giusto. Siamo stati superficiali, poco concentrati e a questi livelli paghi subiti il prezzo. Avere una rosa ampia è importante, ma dipende sempre dall'interpretazione che danno alla partita i calciatori . Il caldo, i tanti match ravvicinati stanno influendo molto, ma questo non deve essere il nostro alibi. Sto bene qui e voglio andare in Serie A. Dobbiamo essere bravi a uscire da questo periodo difficile e soprattutto chiudere la stagione in maniera positiva. In questi giorni dobbiamo lavorare e analizzare i nostri errori, in vista delle prossime partite".