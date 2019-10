Cittadella, Vita al 45': "Dobbiamo mantenere questa concentrazione"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Alessio Vita, autore del gran gol che ha portato in vantaggio il Cittadella dopo appena 2 minuti di gioco, è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento al primo tempo della gara contro il Cosenza:

"Ci ho provato, era la stessa posizione da dove avevo segnato con il Pescara, ed è andata bene anche stavolta. E' un risultato importante, dobbiamo mantenere questa concentrazione e cercare di fare il secondo, abbiamo avuto qualche opportunità che potevamo sfruttare un po' meglio. Ci sono ancora 45 minuti e dobbiamo continuare così per portare a casa il risultato. A chi dedico il gol? A mia figlia e alla mia ragazza che sono qui in tribuna".