Corini: "A Lecce ho trovato un'isola felice. Adesso tocca a me far bene..."

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto Eugenio Corini. Che ha parlato del suo Lecce, una tra le squadre più accreditate per la promozione in Serie A: "Il mio Lecce cerca conferme. Da quando siamo passati al 4-3-1-2, abbiamo intrapreso la strada giusta, esaltando la forza offensiva, alla quale contribuiscono anche gli esterni difensivi. Sono sorpreso dalla rapidità nella crescita e dalla disponibilità totale anche da parte di giocatori sin qui poco utilizzati. Ora brillano Coda, Mancosu, Tachtsidis, Stepinski, però ho un gruppo coeso che, per la qualità del gioco, può davvero divertire. A Lecce si è creata subito empatia con la proprietà, con il presidente Sticchi Damiani e con Corvino. Al direttore avevo chiesto uno tra Stepinski, Pettinari e Forte, e lui è andato oltre. Adesso tocca a me, forse ho trovato un’altra isola felice…".