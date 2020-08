Corsi: "Accardi è il mio direttore sportivo. Vogliamo un Empoli come quelli di Vitale e Carli"

Intervistato da La Nazione il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è tornato sull’eliminazione dai play off per mano del Chievo: “Non ho nulla da rimproverare alla squadra, si è espressa al meglio e poteva passare il turno, ma i play off non ci hanno mai regalato grandi soddisfazioni. Dal punto di vista dell’impostazione tecnica è stata una delle peggiori stagioni della mia gestione, abbiamo cambiato due volte squadra e sbagliato un cambio di allenatore. Forse in avvio abbiamo dato un po’ troppo spazio alle esigenze del primo tecnico andando su giocatori che non ritenevamo utili e siamo andati fuori tema cosi come facemmo nella prima parte di stagione un anno fa. Ora dipenderà dal nuovo allnatore e dal modo in cui sapremo affrontare le prossime sfide perché abbiamo un’organizzazione da Serie A, ma forse i troppi confort tolgono energie ai giocatori e noi dobbiamo rimettere il fuoco dentro i nostri ragazzi. - continua Corsi – Marino? 20 giorni fa ci ha comunicato che avrebbe voluto un’esperienza diversa e ne abbiamo preso atto. Ora speriamo di chiudere a breve per il prossimo. Accardi? È il mio direttore sportivo perché al netto degli errori che abbiamo fatto insieme è ancora sotto contratto con noi e non credo che avremo una soluzione diversa che ci possa migliorare le cose. Però dovremo valutare insieme come fare un Empoli che somigli a quelli di Pino Vitale o di Marcello Carli. Abbiamo una base di 10 giocatori che confermeremo. Accanto a loro vogliamo inserire giovani che per noi da sempre sono linfa vitale come Zappella e Damiani che sono di nostra proprietà e rientreranno per dimostrare il proprio valore “