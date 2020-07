Cosenza, allenamento fra atletica e possesso palla in vista dello Spezia: domani doppia seduta

Allenamento odierno per il Cosenza che si sta avvicinando alla sfida di venerdì sera sul campo dello Spezia. Come riporta il sito ufficiale del club, la truppa rossoblu ha svolto una prima parte atletica con attivazione in circuito di mobilità e due blocchi di potenza aerobica. Successivamente possessi e partite situazionali per poi chiudere con una sgambata. Per domani è prevista una doppia seduta.