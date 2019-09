© foto di Andrea Rosito

Turno infrasettimanale in Serie B con il Cosenza che ospiterà al 'Marulla' il Livorno di Roberto Breda. Questa mattina in conferenza stampa è intervenuto il tecnico dei lupi Piero Braglia: "I tre ko sono un fatto di attenzione più che fisico - si legge su CosenzaChannel.it -. Quando riteniamo che i match siano finiti, smettiamo di giocare e prendiamo gol. L'esempio lampante è il secondo tempo di Pescara. Dovevamo avere minimo quattro punti perché nessuno ha meritato di vincere contro di noi. E non sto cercando alibi".

Sugli infortunati in vista del Livorno Braglia poi spiega: "Schiavi è stato infortunato ed è fermo. Litteri si sta allenando a parte e non credo che ci voglia molto: speriamo non succeda più niente. Lazaar è in gruppo, pertanto è a disposizione".

Questo il pensiero sul Livorno: "Ha fatto 3-4-3, almeno questo abbiamo visto col Pordenone. Contro la Cremonese, invece, hanno fatto una mezzora importante, chiedo grande gamba ai miei. Qualcosa faremo, nel prossimo mese dovremo iniziare a macinare punti".