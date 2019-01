Cosenza, Braglia: "Non abbiamo smobilitato, possiamo fare bene"

Fonte: www.ilcosenza.it

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico rossoblù Piero Braglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Cosenza e Ascoli: «Dopo una sosta non si sa mai cosa si trova, non possiamo essere superficiali e presuntuosi altrimenti perdiamo, bisogna dare tutto. Sono fiducioso perchè ci siamo preparati bene. L’Ascoli si è mosso poco sul mercato come quasi tutte le squadre della categoria, hanno cuore e carattere. Io non ho problemi di organico, non mi lamento se sono andati via dei giocatori che hanno giocato poco, la squadra sarà quella delle ultime domeniche, non abbiamo affatto smobilitato. Dobbiamo guardare in casa nostra, io agli altri guardo relativamente, se giochiamo ai nostri livelli faremo bene e lo abbiamo dimostrato nel girone d’andata. Se scendiamo di livello diventiamo abbordabili per la maggior parte delle squadre di B. Non mi diverto a non far giocare uno come Schetino, se un giocatore continua ad aver problemi non posso buttarlo in campo. A me tocca portare chi è indietro a livelli importanti. Per quanto riguarda Baclet va detto che per lui è l’occasione della vita, fin quando sarà qui è un nostro uomo e sono sicuro che darà il massimo come ha sempre fatto se verrà chiamato in causa, è un professionista. Poi nei prossimi giorni con alcune entrate magari uscirà anche lui, non siamo mica un’opera pia, non diamo via tutti per poi rimanere scoperti».