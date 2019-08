Cosenza, Braglia: "Non esiste perdere una partita in questo modo"

© foto di Andrea Rosito

Mister Braglia è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta contro la Salernitana: "Legittimo ha avuto un problema muscolare e per precauzione l’ho sostituito. Abbiamo preso un gol incredibile, dovevamo intervenire con maggiore cattiveria e attenzione in quell’occasione. Dopo perdi le partite e ti girano le scatole. A mio avviso il gol annullato a Pierini era regolare. Siamo stati sfortunati, sono stati anche i legni a impedirci di segnare. Non esiste perdere una partita in questo modo. Non posso sapere come sarebbe andata a finire se non si fossero infortunati Legittimo e Idda. I fatti mi dicono che abbiamo mostrato molta disattenzione nell’occasione clou del match. Tatticamente la partita l’abbiamo ben interpretata, nulla da ridire sotto questo punto di vista. Non mi aspetto nulla di particolare, sono convinto che Trinchera completerà bene il suo lavoro come ha sempre fatto".