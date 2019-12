Cosenza, Braglia sprona i suoi: "L'unica medicina per guarire è lavorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"L’unica medicina per guarire è lavorare, a me tocca trasmettere quello che ho dentro". Piero Braglia vuole invertire la tendenza in casa Cosenza. La prossima occasione è la trasferta di Perugia, presentata dal tecnico dei calabresi in conferenza stampa. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del Cosenza: "Io credo che questa squadra abbia tutti i mezzi per dare delle risposte importanti, nelle sue corde c’è la salvezza e sono convinto che possiamo farcela. Quello che conta è iniziare a dimostrarlo perchè nel frattempo il tempo passa".

Come sta Kanouté?

"È un punto fermo di questa squadra, il suo infortunio certamente incide ma la sua assenza verrà colmata da elementi altrettanto validi. A me spetta il compito di trovare delle soluzioni valide in ogni momento".

Il valore del Perugia.

"Il Perugia ha una rosa forte, ha avuto delle piccole difficoltà, gli è bastato poi vincere un paio di partite per cambiare tutto. La stessa cosa può valere anche per noi ed è quello che dobbiamo andare a cercare".

Le speranze di salvezza.

"Se i punti di distacco dalle dirette concorrenti per la salvezza dovessero iniziare ad essere tanti si farebbe difficile. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi fino al girone d’andata prima di tirare una linea. Abbiamo subito diverse rimonte e questo ci ha condannati, bisogna andare alla ricerca delle motivazioni di questi cali di tensione così frequenti. La personalità non si allena, è una dote innata. Non abbiamo mai delle vie di mezzo: il Cosenza è bene bene o male male".

Come sta Schiavi?

"Ha bisogno di continuare ad allenarsi con continuità, può diventare un elemento molto importante”.