© foto di Giuseppe Scialla

Ventotto presenze e tre gol sono il bottino stagionale per Mirko Bruccini a Cosenza. Un rendimento decisivo per le sorti dei calabresi al ritorno in Serie B e già ad un passo dalla salvezza nonostante ancora cinque giornate di campionato ancora davanti. A sorpresa, però, Bruccini a due mesi dalla fine della stagione è ancora con un contratto in scadenza nel prossimo giugno. Dalle stanze dove lavora la dirigenza del Cosenza trapela tranquillità circa un comune futuro con il centrocampista, vista la sua importanza nello scacchiere di Piero Braglia, ma come si sa finché non c’è la firma sul rinnovo tutto può accadere. Soprattutto per un giocatore reduce da una stagione così positiva.