Cosenza campo maledetto: 2° gol fantasma nel giro di un mese

In attesa che il VAR sbarchi su tutti i campi della Serie B – per ora è stato sperimentato solo in Cremonese-Venezia – continuano gli errori arbitrali legati ai gol fantasma, con il campo di Cosenza sempre protagonista. Dopo il gol non convalidato all’Empoli, col tiro di Ricci che rimbalzava ben oltre la linea di porta prima di tornare in campo anziché rotolare in fondo alla rete, nella serata ieri è toccato ai padroni di casa vedersi non convalidare una rete nel derby contro il Crotone, vinto per 1-0 da quest’ultimi. Succede tutto al 27° del secondo tempo: su un cross Sciaudone in area di rigore salta più in alto di tutti e incorna verso la porta, il pallone supera la linea prima di essere respinto da Cordaz. L’arbitro non vede, così come il guardalinee, e non convalida la rete fra le proteste dei padroni di casa. Un episodio che ricorda quanto successo in quel famoso Milan-Juve del 2011-12 passato alla storia come “il gol di Muntari” che fece pendere lo scudetto verso Torino. Un errore davvero clamoroso.

Il paradosso è che se questo episodio fosse successo a Cremona si sarebbe potuto rimediare attraverso la tecnologia, mentre a Cosenza – e su qualunque altro campo – l’errore arbitrale sarebbe rimasto tale. Una questione non da poco e che rischia di causare disparità fra una gara e le altre se non si provvederà a dotare tutti gli stadi di Serie B del VAR, e magari anche della goal line technology.