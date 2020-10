Cosenza, confermate le colonne portanti, compreso Baez. Da Gliozzi i gol salvezza

Dopo l'incredibile salvezza della passata stagione il Cosenza è ripartito da Occhiuzzi in panchina e da alcuni punti fermi in campo: Idda, Corsi, Bruccini e Baez. La colonna vertebrale della squadra è così rimasta intatta con fra i pali l'arrivo di un Falcone voglioso di mettersi in mostra. Ingrosso in difesa è un acquisto d'esperienza, mentre c'è curiosità per vedere le qualità di Vera e Kone a centrocampo e Sacko in avanti.

Il colpo: Detto che l'acquisto più importante è stato trattenere Baez, c'è grande interesse per capire se Ettore Gliozzi riuscirà finalmente a esprimere le proprie qualità di centravanti. In Serie C, esclusa la passata stagione, è sempre stato uno degli attaccanti più apprezzati e vicino casa può provare a confermare le proprie doti anche in cadetteria.

La formazione: FALCONE; INGROSSO, Idda, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Bruccini, VERA; Baez; Carretta, GLIOZZI. Allenatore: Occhiuzzi (confermato)

Acquisti: Kristjan Matosevic (Triestina), Adrian Petre (FCSB), Ihsan Sacko (Nizza), Davide Petrucci (Ascoli), Gennaro Borrelli (Pescara), Brayan Vera (Lecce), Abou Ba (Nantes), Wladimiro Falcone (Sampdoria), Devid Bouah (Roma), Ettore Gliozzi (Monza), Gianmarco Ingrosso (Pisa), Ben Kone (Torino)

Cessioni: Gianluca Litteri (Triestina), Piero Perina (Vicenza), Emmanuel Riviere (Crotone), Tommaso D’Orazio (Bari), Mario Greco (Rende), Riccardo Moreo (Lucchese), Anibal Capela (svincolato)