Cosenza, Corsi al 45': "Dobbiamo fare di tutto per portare a casa punti"

© foto di Andrea Rosito

Al termine del primo tempo tra Benevento e Cosenza, il capitano dei calabresi Angelo Corsi è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento alla prestazione:

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo i dettami del mister. Sappiamo che venire a giocare a Benevento non è facile per nessuno, la giornata è caldissima e c'è da soffrire. Stiamo gestendo bene le situazioni che abbiamo provato, ma ci sarà da stare ancora più attenti perché su qualche calcio piazzato abbiamo sofferto, e dobbiamo scattare prima specialmente quando vanno al tiro giocatori di qualità come Viola o Hetemaj.

Al di là dei nomi, nel calcio vince chi riesce a dare di più in campo, a metterci più spirito, più anima per la squadra. In queste 3 partite avevamo fatto qualcosa di buono sotto questo aspetto, ma abbiamo raccolto pochissimo. Oggi dobbiamo fare di tutto per portare a casa punti".