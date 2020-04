Cosenza, Corsi: "Occhiuzzi ha delle idee di calcio in linea con quello moderno”

Come riferisce tifocosenza.it, dalle colonne della Gazzetta del Sud, è intervenuto il capitano del Cosenza Angelo Corsi: “Mister Occhiuzzi rispetto a Braglia e Pillon è un allenatore di un’altra era. C’è sempre un ricambio generazionale nel calcio e Occhiuzzi ha delle idee in linea con quello moderno. E’ molto preparato, mi fido di lui come di pochi altri, ma non perché ora è allenatore del Cosenza. Lo direi anche se non mi facesse mai giocare. Ha tanta passione, certo non ha l’esperienza di Pillon o Braglia, però c’è un tempo per cominciare per tutti”.