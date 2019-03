© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'esterno del Cosenza, Tommaso D'Orazio, a fine primo tempo, parla a Dazn. Queste le sue parole: "Buon primo tempo, stiamo mantenendo bene il campo, ci vuole precisazione e concretezza. Dobbiamo approcciare la ripresa così come fatto all'inizio. Ci tengo particolarmente a far bene in questa gara" (D'Orazio ha giocato nelle giovanili del Pescara, ndc).