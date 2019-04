Cosenza, Dermaku: "Punto che ci avvicina alla salvezza"

© foto di Andrea Rosito

Kastriot Dermaku è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari del Cosenza sul campo del Padova: "Era una partita si poteva vincere, soprattutto nel primo tempo stati molto nella loro metà campo. Nella ripresa ci siamo allungati entrambi ed è stata più combattuta. È un punto che ci avvicina sempre più al nostro obiettivo, che è la salvezza. Loro dovevano vincere per forza, magari una vittoria negli ultimi minuti ci avrebbe portati alla salvezza, ma ci teniamo il punto e cerchiamo di migliorare. I tifosi sono stati stupendi per tutta la stagione, ci tenevano molto alla B e speriamo di tenerla anche per loro questa categoria. Siamo partiti male, con un po' di paura e poca consapevolezza nei nostri mezzi. Ci siamo ripresi verso la fine del girone d'andata. Dobbiamo chiudere bene e poi festeggiamo questa salvezza. Per fortuna abbiamo una classifica abbastanza vantaggiosa, adesso abbiamo due partite importanti in casa, dobbiamo vincerne almeno una e poi quel che viene viene. Abbiamo preso delle batoste nei minuti di recupero, non dobbiamo mai calare di attenzione sennò in questa categoria ti puniscono subito".