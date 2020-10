Cosenza, Falcone sul rigore parato: "È tutto merito del preparatore dei portieri"

Se contro il Lecce il Cosenza ha centrato un punto, parte del merito è anche dell'estremo difensore Wladimiro Falcone, che ha ipnotizzato Coda sul dischetto evitando lo 0-2 in favore dei salentini. A margine del match, come ha riferito tifocosenza.it, queste le parole del portiere ai microfoni di DAZN: "Il rigore parato? Devo dare quasi tutto il merito al mister dei portieri (Antonio Fischetti, ndr), ce l’ha fatto vedere, ne aveva tirati tanti centrali, abbiamo deciso di restare centrali ed è andata bene. Wladimiro Falcone era un ragazzo che aveva fatto due presenze in Serie A, ora sto trovando continuità in questa piazza splendida, spero di continuare così. Peccato che per un po’ non ci sarà più il pubblico, una volta ho giocato qui da avversario con lo stadio pieno, speriamo di tornare alla normalità il più presto possibile. Oggi (ieri, ndr) se avessimo vinto non avremmo rubato niente, ci manca un pizzico di fortuna per vincere, è stato bravo anche il loro portiere, ma sono sicuro che ce la faremo. Davanti a me vedo una squadra compatta, giocatori esperti, poi il mister ha un gran bel gioco e piace anche a me quando funziona. Ho grande stima di Umberto Saracco, ce la giochiamo ogni settimana, per ora il mister mi sta dando fiducia e spero di continuare così”.