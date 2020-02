vedi letture

Cosenza-Frosinone, i convocati di Nesta: partono in 21 per la Calabria. Ciano ai box

Trasferta calabrese per il Frosinone, che domani alle ore 21:00, allo stadio "San Vito-Marulla", sarà impegnato con il Cosenza, nell'anticipo della 25^ giornata del campionato di Serie B.

Rientra Beghetto in difesa, ma è l'attacco che perde un'altra pedina aggiuntiva ad Ardemagni: è infatti fermo Ciano, in attesa di ulteriori valutazioni sulle sue condizioni. Ovviamente assenti i centrocampisti Gori e Tabanelli, lungodegenti; out anche Paganini.

Di seguito i 21 convocati:

Portieri: Bardi, Iacobucci, Vilardi

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, D’Elia, Krajnc, Salvi, Szyminsky, Zampano

Centrocampisti: Haas, Maiello, Rohden, Tribuzzi, Vitale.

Attaccanti: Citro, Dionisi, Luciani, Novakovich.