© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il Cosenza in vista della prossima stagione punta tre promettenti calciatori per rinforzare la propria linea mediana. Si tratta, come riferisce Tuttosport, di Christian Kouan, classe ‘99 del Perugia (13 presenze e 3 reti nell’ultima stagione), Mamadou Coulibaly, anch’egli classe ‘99 dell’Udinese che nell’ultima stagione a Carpi dove ha collezionato 16 presenze con due reti, e infine Marco Toscano, classe ‘97 che sta disputando una grande stagione con il Trapani (36 presenze e una rete), ma è di proprietà del Palermo.