© foto di Andrea Rosito

Mattia Maita, solo due mesi fa, ha rinnovato il contratto che lo lega al Catanzaro, ma il Cosenza non si lascia intimidire, e tenta all'assalto al calciatore, tentanto di imbastire un dialogo con i giallorossi. Mettendo sul piatto una sorta di scambio. Per avere il centrocampista, infatti, i lupi calabrese cederebbero alle aquile Leandro Greco e Mattia Trovato, che fin qui ha trovato poco spazio in Serie B.

Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa ipotesi, riportata dal sito tifocosenza.it.