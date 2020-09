Cosenza, Occhiuzzi: "Applicazione tattica ottima. Chi arriverà ci darà una mano"

Soddisfatto mister Roberto Occhiuzzi ai microfoni del canale ufficiale del club nel commentare il pareggio (0-0) del suo Cosenza nell'esordio stagionale in Serie BKT contro la Virtus Entella: "Mi è piaciuto molto l'ordine della squadra, anche se negli ultimi dieci minuti ci siamo un po' persi. Abbiamo lavorato tanto su come occupare al meglio gli spazi, l'applicazione tattica dei ragazzi mi ha pienamente soddisfatto. Nelle prime partite della stagione le squadre sono ancora in costruzione e di conseguenza c'è tanto equilibrio. Abbiamo provato a portare a casa la vittoria ma le nostre armi non sono state sufficienti. Va detto, però, che non ci siamo mai disuniti e questo è un aspetto molto importante".

Sulla prestazione di squadra e dei singoli

"Litteri ha fatto una buona gara. Gliozzi è qui da troppo poco tempo, deve ancora ambientarsi. Non mi piace parlare dei sigoli, la squadra ha dimostrato di avere idee. Dovevamo avere più calma in alcune circostanze, in questo dobbiamo migliorare. Chi ha giocato oggi ha dato il massimo, sono contento di aver visto un Cosenza con un'anima".

Sul mercato

"Chi arriverà ci darà sicuramente una grossa mano. Ora pensiamo alla gara di Coppa Italia contro l'Alessandria".